以前都說「錢存銀行不如存金融股」，現在則是「存金融股不如存高股息ETF」，為什麼？明明去年14家金控獲利是史上第3大，今年股利絕對超香，但理財達人「存股方程式」表示，存金融股多年，深感成長性嚴重不足，近1年報酬落後大盤和市值型ETF；配息也不如高息型ETF穩定，尤其是歷經去年配息劇減或歸零後，金融股已成資產組合的拖油瓶，今年想出清部分金融股了。
「存股方程式」版主在臉書表示，14檔金控及6銀行今年前2月累計EPS終於全數公告，版主投資金融股很多年了，進入股市頭兩年買進的元大金、台新金、台中銀等，至今仍留著。2020年開始因為轉買ETF，也就沒繼續買進金融股，任由它們配股自我成長。
觀察金融股這麼多年發現，儘管配息尚稱穩定（但2023年的配息大幅減少，開發金與國票金甚至歸零），但成長性嚴重不足。過去一年，金融股整體的報酬率落後大盤、落後市值型ETF。如果只是想單純領息，高息型ETF會是優於金融股的產品；如果想追求長期報酬，市值型ETF的成長性會優於金融股。
近1年00905漲34%，僅中信金以35%小贏，追蹤台灣金融指數的0055慘敗
過去一年漲幅（不含息）：
◎00905 FT臺灣Smart：34.23%
◎0055元大MSCI金融：9.28%
◎富邦金：24.64%
◎中信金：35.73%
◎元大金：27.58%
◎兆豐金：23.57%
◎台中銀：28.19
過去一年，00905漲幅34.23%（不含息），版主列出的5檔金融股僅有中信金小幅勝過00905，追蹤台灣金融指數的0055漲幅更是慘敗給00905。
今年至今漲幅（不含息）：
◎00905：15.05%
◎0055：0.5%
◎富邦金：7.12%
◎中信金：6.53%
◎元大金：2.52%
◎兆豐金：1.53%
◎台中銀：7.55%
今年至今，市值型的00905漲幅全面大勝版主列出的金融股，更是完全碾壓0055。
單論今年至今，金融股成了版主股票資產組合裡的拖油瓶。儘管版主持有的00905有不俗的漲幅，但金融股的龜速，拉低了版主今年資產成長的速度。唯一可以安慰的，是金融股今年的股利值得期待。
論配息穩定性，高息型ETF應勝過金融股；論長期成長性，市值型ETF應勝過金融股，這是版主這幾年投資金融股的心得。因此，版主今年會考慮出清部分金融股，將資金轉進市值型或高息型ETF。是否出清部分金融股，將靜待公布配息之後再做決定。
※免責聲明：本文獲得《存股方程式》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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