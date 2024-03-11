【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】菲律賓駐美國華府的外交使節11日表示，菲國政府指望美國與美國友邦在具爭議性的南海海域內，能在開採能源項目中扮演要角。

根據統計，光是去年12月，中國大陸與菲律賓之間的貿易金額就有30億美元，遠遠超過美菲間的17億美元，使得中國大陸成為菲國最大貿易夥伴。第3名是15億美元的日本，第4是11億美元的香港，韓國約9億美元是第5。

菲國駐美大使表示，跟美國愈來愈緊密的國安關係，希望能延伸到經濟利益方面。當時候到了，菲律賓將開始開採南海能源，有機會確保探勘權。因此，不只跟美國，還有跟日本與澳洲相互合作。

美國EIA（能源情報署）預估，南海水域蘊藏大量的原油以及天然氣。菲國政府也正在試探好幾種方法，來開發南海這塊資源豐富的區域。不過，中國大陸卻宣稱自己擁有該區絕大部分的所有權。

幾乎所有燃料都依賴進口的菲律賓，多年來一直想在這塊有爭議的海域開採能源，像是與中國大陸合作等。但是，中菲兩國的海警船最近頻傳發生糾紛，甚至發生擦撞事件。在雙方關係緊張情勢升溫下，彼此的協商也暫告一段落。

據悉，已盤算過的菲律賓政府，正跟其盟邦有計畫在行動，但拒絕提供更多細節，只說很有可能會在現任總統小馬可仕，2028年任期結束前發生。菲律賓國內能源成本很高，在東南亞數一數二故也讓外資卻步。

身為小馬仕表兄弟的這位大使坦言，在跟北京政府關係緊繃的情況下，自己想打造安保聯盟。不過，與這些國家有了軍事合作關係後，也希望能延伸至貿易與投資方面，經濟繁榮才是最重要的。若經濟不好，即使有軍武協定也沒用。

去年，菲律賓才跟美國加強雙方國安關係。上個月，小馬可仕又跑到澳洲國會演說。計畫在5月，這位菲國領導人，還要在區域性的安全論壇中發表談話，就是希望能發揮菲律賓的影響力。

18日，美國商務部長雷蒙多將帶領多家美企前往馬尼拉，包括來自微軟、聯合航空、Alphabet旗下的谷歌，以及一些能源業者等，約20名美國公司的高階主管，希望可以幫助菲律賓順利招商。

雖然菲律賓跟美國關係不錯，但沒有幫菲國爭取到更多外國資金注入，東南亞各國的投資競爭也很激烈。小馬可仕政府需要提供更有力的經商環境，例如，減少官僚式的繁文縟節，以及降低電力成本等。

這位菲國大使承認，菲律賓的電費的確過高，所以才會對南海的能源開採那麼急迫。菲律賓國防部長今年初也指出，有個重要的天然氣田快要枯竭沒氣可採，故菲律賓在具爭議的南海水域資源勘探也不能再耽擱。

2月期間，菲律賓外交部一度表示，願意與中國大陸進行能源談判，但不會繳出任何事項的控制權。菲國駐美國大使說，對北京政府軟弱的時代已經告一段落。

菲律賓強調，會極力爭取屬於自己的權利。至於在專屬經濟海域（EEZ）內開採能源一事，當中央政府覺得是時候該做就會去做。上周，這位大使曾說，可能邀請美國業者投資勘探與開發計畫，還有跟中國大陸有主權爭議的國家像是越南等共同商議對策。