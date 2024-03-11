【時報記者林資傑台北報導】連鎖餐飲集團漢來美食(1268)公布2024年2月自結合併營收6.36億元，較1月5.55億元成長14.55％、較去年同期3.64億元成長達74.55％，改寫歷史新高。累計前2月合併營收11.92億元，較去年同期9.46億元成長25.95％，亦創同期新高。

漢來美食表示，2023年及2024年農曆春節連假分別落於1月及2月，比較基期不同，應觀察前2月營收較準確。受惠台北南港漢來大飯店館內的「島語」自助餐廳及宴會廳的展店效益，為帶動前2月營收成長達25.95％的主動能。

展望2024年，漢來美食針對主力品牌及衍生的子品牌及衍生的子品牌，已展開未來3年的展店計畫。其中，「溜溜」酸菜魚專賣店4月將在桃園中壢SOGO百貨開出北台灣首家分店，預計品牌全年總店數將增至7家。

而同為中店型、中價位的中菜品牌「上菜」片皮鴨專賣店，桃園及竹北2家門市開幕以來持續受到當地饕客好評，尤其竹北店幾乎每個餐期均客滿。對此，漢來美食預計第三季反攻大本營高雄，於高雄夢時代購物中心開出品牌第3店。

漢來美食表示，3月仍有不少企業春酒場訂席，對首季旺季營運展望樂觀，並持續看好台灣今年經濟成長，加上餐飲自身剛性需求及來台旅客人數增加的加成效益，對於集團今年營運動能維持審慎樂觀看待。