【時報-台北電】台灣五十指數今日收盤為15425.14點，下跌147.02點，跌幅0.94％

《台北股市》台灣五十指數18223.89點，漲125.71點，漲幅0.69％
《晨間解盤》短底確立 季彎刀莫輕忽
《櫃買市場》櫃買市場09:00，指數267.04點，成交值5.42億元
《集中市場》集中市場09:00，指數22170.94點，成交值25.06億元
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