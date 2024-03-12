英國《經濟學人》（The Economics）雜誌曾在2021年將台灣封為「世界最危險地區」，CNN刊出該台知名主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）的評論，他認為台灣「只會變得更危險」。

美國有線電視新聞網（CNN）10日刊出札卡利亞的評論，文章指出，台海局勢緊張的背景是美陸之間的地緣政治競爭不斷擴大，不過他不認為美陸兩國將「注定一戰」，因為和歷史不同的是，美陸在地緣政治日益對立的同時，經濟方面也緊密交織。

What a Chinese invasion of Taiwan could look like: a preview of my new @CNN special report, “Taiwan: Unfinished Business,” airing tonight @ 8pm ET/PT pic.twitter.com/mYLmrhJP7z — Fareed Zakaria (@FareedZakaria) March 10, 2024

他舉例冷戰時期，美國與蘇聯一年的貿易額最高僅50億美元，如今美陸每隔幾天就達到50億美元貿易額，即便近年來受關稅、貿易限制等影響，數字仍未下降。

此外，札卡利亞不認為中國大陸是「革命國家」，尋求推翻國際體制、並向世界展現美國之外的意識形態，他說冷戰時期的意識形態競爭，如今大抵上不存在。

另外他也認為美陸之間存在核威懾，雙方皆擁龐大武器庫，有威懾爆發全面戰爭的效果。

不過台灣才是美陸關係的核心，札卡利亞盤點兩岸關係，指出每一位大陸領導人都確認了統一兩岸的目標，過去也持續認為可以等待，讓時間站在北京的一方，但如今台灣已發展出充滿活力的民主，與大陸形成鮮明對比，「過去數十年來台灣不統一的決心更堅定」，他相信北京看到了這種情況，並且認為時間已不站在那一方，或許認為「早點行動比晚點行動更好」。

對美國及許多亞洲盟友來說，無法接受北京接收台灣的進犯行為，但只要不透過脅迫實現目標，華府一直以來都願意接受北京對台灣的主張。

札卡利亞指出，對各方而言，只要現狀沒有變化，台灣政策就是關於容許各種對未來的遐想，他說多數台灣人也希望維持現狀，儘管此次總統大選中，民進黨拿下第三次執政，但只拿到40％選票，另外60％選票由國民黨與民眾黨瓜分。

他分析，在這些背景下，代表的是台灣問題必須「被管理」而不是「被解決」，尤其北京與華府都需要「非常小心地管控」，認為沒有空間進行挑釁行為，「三方都應該持續對話，確保不產生誤解或誤判」。

札卡利亞警告，如果緊張局勢處理失當，如果衝突演變成戰爭，對三方來說將是三輸，全世界也都將遭受災難性後果。