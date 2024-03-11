第96屆奧斯卡頒獎典禮於美東時間10日在美國洛杉磯舉行，傳記電影《奧本海默》（Oppenheimer）拿下最佳影片等共計7項大獎，成為當晚最大贏家。
《奧本海默》該片描寫二次大戰人物「原子彈之父」奧本海默傳記故事，導演克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）也抱回最佳導演獎的殊榮，該片男主角席尼墨菲（Cillian Murphy）也獲贏得最佳男主角，他在得獎感言上特別將此獎獻給「全世界各地製造和平的人」。
得獎僅次於《奧本海默》的是由女星艾瑪史東（Emma Stone）主演的《可憐的東西》，該片勇奪最佳化妝與髮型設計、最佳美術設計、最佳服裝設計、最佳女主角等4項大獎，艾瑪史東亦在7年內二度封后。
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