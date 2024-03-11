為了減輕非自願離職勞工子女就學負擔，勞動部112學年度第2學期補助，最高可領5萬7600元即將於本周五（3/15）截止，符合資格者申請者動作要快！至於桃園市加碼「比照軍公教」，最高可再多領１萬1800元的期限，則到3/25日為止。

不讓失業者還要憂心子女教育，勞動部辦理失業勞工子女就學補助，112學年度第2學期補助自今年2/16日開辦，至3/15截止。申請資格為非自願離職失業勞工，至3/15日失業期間達1個月以上（即113年2/15以前失業），並經核富就業保險法失業給付或職業訓練生活津貼者。

如果是3/15前已就業，但在民國112年3月15日至113年3月14日經核付失業給付或職業訓練生活津貼，且這段期間就業期間未超過3個月者，也可提出申請。

至於補助金額，勞動部表示，失業勞工就讀公立高中職子女每學期每名補助4,000元，私立高中職子女每名補助6,000元；公立大專校院子女每名補助1萬3,600元，私立大專校院子女每名補助2萬4,000元。

此外，對於獨力負擔家計（例如：離婚、喪偶、配偶身心障礙或罹患重大傷病致不能工作等）或子女有2人以上就讀大專校院的失業勞工，補助金額再加給2成。

勞動部以同時有2個子女就讀私立大學為例，除每名子女可獲得2萬4,000元外，若每人另加給2成4,800元的補助，一人為2萬8,800元，2名子女合計為5萬7,600元。

勞動部特別提醒，申請人之子女就讀私立大專校院者，教育部自112學年度第2學期起實施「定額減免私立大專學生學雜費差額1學期1.75萬元（3.5萬元/年）」，若同時符合本項補助資格者，應擇一請領。

另外，位在桃園市的失業勞工，因為桃園市勞動局「比照軍公教」加碼，所以只要經過勞動部「失業子女就學補助」審核通過，可以再向桃園市政府申請，每人最高加碼1萬1,800元，期限到3/25為止。

桃園市勞動局表示，只要是設籍桃園市4個月以上之非自願離職失業勞工，子女就讀私立大專校院，且符合本計畫所定的申請資格者，只要檢附相關文件，於受理期間內提出申請，審核通過者除了領勞動部2萬4,000元外，還可再領桃園市政府的1萬1,800元。

該市甚至更放寬申請資格，就算未領有勞動部失業勞工子女就學補助，若符合補助計畫申請資格者，亦可申請桃市1萬1,800元助學補助。桃園市勞動局相關資訊請按這。