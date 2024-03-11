【時報-台北電】上海迪士尼度假區的第三座迪士尼主題酒店於2023年8月破土動工，本周開發專案管理團隊完成飯店的樁基工作，為下一階段正式啟動主體工程奠定重要基礎。這棟擁有400間客房的全新主題飯店將坐落於星願湖畔，建成後將為遊客提供更豐富的住宿選擇。

上海迪士尼度假區自2016年6月開幕後已經完成兩個擴建項目，包括於2018年4月開幕迎客的「迪士尼·皮克斯玩具總動員」主題園區，以及於2023年12月盛大啟「城」的第二個全新主題園區「瘋狂動物城」。

近期，度假區開啟了位於上海迪士尼樂園內一個新景點的前期建設準備工作，這一獨立主題的景點將毗鄰「瘋狂動物城」主題園區。目前，該專案仍處於初步規劃階段，隨著未來工作的推進，度假區雙方股東和管理層期待介紹更多專案進度。（編輯：張嘉倚）