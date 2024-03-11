【時報記者張漢綺台北報導】小鬼當家，台股指數上沖下洗守住19700點！上周一夫當關帶領台股指數飆漲衝上2萬點的台積電(2330)因上周五台積電ADR股價開高殺低收黑今天休兵，且歷經上周五台股大怒神衝擊，今天台股投資人顯得冷靜不少，儘管上周五美國費城半導體指數及Nasdaq指數同步重挫，今天台股未出現恐慌性賣壓，反而吸引搶反彈的買盤進場。

中小型股依舊是盤面的亮點，折疊行動相關的兆利(3548)及信錦(1582)同步亮燈漲停，凌網(5212)、達運(6120)、瑞築(6198)、數泓科(6855)、信錦(1582)、台聯電(4905)、鉅陞(5529)、嘉晶(3016)、IET-KY(4971)、凱碩(8059)、美達科技(6735)、台通(8011)、天品(6199)、尼得科超眾(6230)、永彰(4523)、傳奇(4994)、光明(4420)、特昇-KY(6166)、卓越(2496)、鴻翊(3521)、九暘(8040)及新復興(4909)股價連袂以漲停作收，在資金浪潮持續顯現下，台股指數殺低後向上收，終場加權股價指數約19726.08點，下跌59.24點，成交量為3976.39億元；OTC指數為248.63點，上漲1.2點，成交量為1157.28億元。

今天上市各類股以其他電子類股表現最佳，上漲2.91%，其次是光電類股及觀光類股，分別上漲1.75%及1.51%；表現較差者為半導體類股、電腦通路類股及鋼鐵類股，其中半導體類股下跌1.75%，電腦通路類股下跌1.32%，鋼鐵類股下跌0.27%；上櫃部分，表現最佳為觀光類股、上漲2.44%，表現最差為文創類股、下跌1.9%。

就技術面來看，今天台股在上周五美股殺尾盤影響，盤中指數一度大跌百點，不過逢低買盤不弱，終場下跌59.24點，以19726.08點作收；元富投顧總經理鄭文賢表示，隨著聯準會表示經濟走向良好，今年可能開始降息，美股主要指數在輝達和台積電等科技股助攻強漲，標普500指數和費半指數收盤同步創歷史新高，美股中多架構不變，加上台股2024年3月4日帶量長紅K棒，屬於型態突破轉強，未來19200成重要多空位置，未跌破前都是強勢，指數仍在多頭架構，短線新台幣走勢和外資加碼力道，應該是本波指數的重要觀察，台股短線上上下下，但指數中期仍看好，持續盤堅看法不變。

復華高成長基金經理人羅淮億表示，台股短線因行情來到歷史新高，受獲利了結出場資金影響出現震盪，個股呈現差異化表現，不過，整題而言，AI趨勢帶動半導體及科技業景氣重回擴張循環，帶動台灣1月景氣燈號重回綠燈之經濟穩定擴張狀態，並推升企業獲利動能增強，對台股後市表現仍不看淡。後續AI伺服器等相關AI供應鏈布局，建議可聚焦具核心競爭力、受惠產品規模升級的散熱、CCL、PCB等次產業族群。

鄭文賢指出，以法人進出來看，外資持續加碼台股，內資也順勢而為，短線費半續創史高，台股兩萬點大震盪，建議震盪中仍可擇優選股，中期仍是多方，目前主輪動產業，以半導體族群為主，包括晶圓代工、IC設計、AI伺服器和矽晶圓等；熱門次產業輪動，包括封測、重電、觀光、AI PC、光通訊、散熱、電子五哥等，原則上操作不追高，指數震盪前提下『低進高出，價差應對』。