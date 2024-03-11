因擔憂環境汙染問題，德國數千名示威者走上街頭，抗議美國電動車製造商特斯拉在柏林郊外擴建工廠的計畫。

格林海德鎮（Grünheide）位於勃蘭登堡州，是德國最乾燥的地區之一。據德通社（DPA）報導，由不同環保團體組成約1000人的抗議隊伍，10日在格林海德鎮遊行，抗議特斯拉在當地擴建現有的超級工廠。

特斯拉該項擴建計畫，必須被砍伐大約100公頃的森林，才能為場地騰出空間。抗議人士採用德國最常見的抗議策略，在森林裡的帳篷和樹屋露營。

10日的集會要求格林海德鎮的領導人遵守上個月舉行的不具約束力公投結果。約5400位居民參與一項有關特斯拉計畫擴建的調查，其中3499人投票反對，1882人投票支持擴張。一名示威者解釋，特斯拉的超級工廠坐落在飲用水保護區，擴建計畫不僅會影響當地水源，也會直接影響柏林居民，擔心工廠對當地供水帶來壓力以及汙染的風險。

另外，德國特斯拉工廠附近的電塔在5日才遭極左翼分子縱火，導致這家聘有1萬2500名員工的工廠因停電而無法運作，每周約6000輛電動車的生產受影響，損失至少數億歐元；停電也影響數千名當地居民。