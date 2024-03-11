【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:30，加權指數248.63點，漲1.20點；總計450家漲、295家跌、64家持平；委買6425374張、委賣3108457張；總成交值1157.28億元。

《櫃買市場》櫃買市場09:00，指數267.04點，成交值5.42億元
《櫃買市場》櫃買市場10:00，指數267.89點，成交值518.47億元
《櫃買市場》櫃買市場11:00，指數267.90點，成交值699.14億元
《櫃買市場》櫃買市場12:00，指數267.83點，成交值826.53億元
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