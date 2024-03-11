【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國商務部長雷蒙多自周一起將率領總統貿易及投資代表團出訪菲律賓和泰國，盼強化美國與印太地區的經貿關係。

在周一、周二訪問菲律賓期間，雷蒙多擬讚揚該國是支持美國印太戰略之區域供應鏈與投資的主要樞紐。之後她將前往泰國，出席總統出口委員會為期兩天的會議。

雷蒙多在接受訪問時表示，我們希望深化我們在印太地區的經濟參與，這個地區充滿活力，是世界上成長最快速、最具活力的地方，她並表示此行旨在強化「美國在印太地區的經濟與商業關係」。

在拜登與小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）領導下，美國和菲律賓大幅強化雙方的安全合作，兩位領導人都熱衷於反制他們所認為的中國在南海與台灣附近採取的侵略行動。

雷蒙多表示，她經常被問到美國是否要求印太國家在中國和美國之間選邊站，「絕對不是，但我們希望美國成為亞太國家首選的經濟夥伴。要做到這一點，我們必須出現在這裡，我們必須帶著資金、合作計畫出現在這個國家，並持續地參與」。

白宮表示，出訪菲律賓的美國代表團包括聯合航空、Alphabet旗下谷歌（Google）、Black & Veatch、Visa、EchoStar/DISH、聯合包裹（UPS）、Boston Consulting Group、KKR Asia Pacific、貝泰公司（Bechtel）、聯邦快遞、萬事達卡和微軟等22家公司高層。

雷蒙多表示，她希望本周會有美國投資菲律賓的新消息，而本周的會談將為未來的商業投資奠定基礎。

雷蒙多的泰國行則將聚焦於製造業、供應鏈韌性、AI（人工智慧）和綠色科技。雷蒙多將在曼谷參加由美國主導之「印太經濟繁榮架構」（IPEF）的相關會議。