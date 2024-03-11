韓國政府自3月11日起，將向受醫師罷工影響的醫療機構提供軍醫及公共衛生中心醫師人力支援，協助照護受影響患者。

此次罷工行動參與人數高達近12,000名，涵蓋100家醫院的實習及住院醫師，抗議政府醫改政策。

韓國保健福利部長曹圭鴻於3月10日會議中表示，將派遣20名外科醫師及138名公共衛生醫師分赴20家醫院支援，為期4周。

根據國防部資訊，此次被徵調的軍醫人數僅約佔全體2,400名軍醫的一小部分。

儘管韓國政府否認自2月20日爆發的醫師罷工行動已造成全面醫療危機，但部分醫院確實拒收病患並延後手術。

韓國保健福利部統計數據顯示，截至3月8日上午，約有近12,000名來自100家醫院的醫師離崗抗議，反對政府增加醫學院招生名額的改革計畫，置政府勒令復職於不顧。韓國當局嘗試透過警告吊銷執照的方式勸阻罷工醫師，但迄今效果不彰。

保健福利部指出，截至3月8日已向超過4,900名醫師發出通知，如未能解釋離崗行為，恐將啟動吊銷執照程序。

一旦罷工行動被視為已嚴重威脅生命安全及公共衛生，政府將援引權力強制醫師復職。曹圭鴻當日接受韓國廣播公司訪問時表示，在吊銷執照行政程序展開前自行復職的醫師將「從寬處理」。