訴求高股息的ETF已成為投資人新寵，元大臺灣價值高息ETF（00940）於3月11日進行募集，吸引投資人搶進，根據了解，截至中午國泰證券線上申購系統，已吸收逾3萬筆申購。
根據ETtoday新聞雲報導，主打月月配、高息與每股10元的00940，受到投資人的青睞，今日上午9點半，國泰證券線上申購系統已出現塞車的現象，到中午吸引逾3萬筆申購，首日下單金額上看30億元。報導指出，負責協力銷售的銀行通路也透露「早就已經忙翻天」。
國泰證券在官網發布公告指出，00940申購期間均可利用智能助理阿發線上申購。提醒投資人因申購人潮眾多，線上申購如遇網路壅塞，建議可於申購期間下午或晚上進行。
00940自3月11日開募至3月15日，3月4日起就開放預購，掛牌時間預計為4月1日，10元發行價，加上月配息的設計，吸引不少存股族的目光。
元大投信表示，00940是市場唯一納入巴菲特價值投資指標的高股息ETF，由於標的指數平均殖利率達 8.6%，自1月底正式對外宣布募集後，就吸引了市場高度關注。
00940共有18家合作券商，包括元大證券、元富證券、兆豐證券、統一證券、凱基證券、群益金鼎證券、華南永昌證券、永豐金證券、富邦證券、國泰證券、台新證券、國票證券、玉山證券、第一金證券、中國信託證券、合庫證券、台銀證券、大昌證券。另有2家合作銀行：元大銀行、華南銀行，上述券商或銀行客戶都可申購。
※中時新聞網提醒您：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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