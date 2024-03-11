【時報記者王逸芯台北報導】2023年全球智慧型手機話題之一莫過於大陸品牌華為的強勢回歸，根據數據顯示，截至3月1日，華為Mate60系列和摺疊機款Mate X5合計銷售已經突破1000萬支大關。而華為的強勢，對於同屬旗艦指標的蘋果iPhone當然不是一個好消息，市場研究機構就指出，蘋果iPhone前6周在大陸市場的銷量年下滑24%，而超強蘋果分析師郭明錤就認為，蘋果在大陸的銷量下滑，華為就是其中一個原因，另外，他也預估，蘋果2024年出貨量就將年下滑15%

回顧華為去年的華麗回歸，其實可以說是相當低調，華為Mate 60系列是在2023年8月29日發表，Mate X5則是在2023年9月8日開賣。當時在大陸市場造成一股搶購風潮，甚至時有缺貨傳聞。但以目前情況來說，Mate 60系列供應已經大幅改善，價格也略為鬆動，據悉，已經有通路商已經開始對Mate 60降價。

隨著華為的重新崛起，同屬高階旗艦機的蘋果在大陸的市場份額快速下滑。市場研究機構發佈報告中就指出，蘋果iPhone前6周在大陸市場的銷量年下滑24%。天風國際證券分析師郭明錤就預言，蘋果iPhone在2024年出貨量每半年的下滑幅度可能落在10%~15%，總體而言，意味著全年的出貨量在2億支左右，倘若該預估為真，則推估出蘋果2024年出貨量就將年下滑15%。

對於出貨量下滑的原因，郭明錤認為有兩個部分，首先，是高端智慧手機開始轉向具備生成式人工智慧元素和摺疊設計，再者，就是華為在大陸市場份額的提升。

郭明錤認為，蘋果在2025年之前不會推出設計改進且提供更多人工智慧技術的iPhone。對於摺疊螢幕iPhone，目前看來還需要時間，先前有傳聞是將在2025年推出。