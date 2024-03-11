財信傳媒董事長謝金河日前表示，一般製程晶片已成殺戮戰場，「要買半導體股票，只能買台積電」，不要自作聰明，買聯電（2303）、力積電（6770）、世界先進（5347）等3檔股票，先是力積電董事長黃崇仁反駁，外資也以實際行動爆買聯電。
黃崇仁反轟，謝金河只是看到結果在說，以股價結果來評論，根本不懂力積電、聯電在做什麼；謝金河則以「曾參殺人！斷章取義的謬思」回應，自認被媒體斷章取義。
然而，外資上周買超聯電84,649張、投信法人也加碼44,206張，促使股價順利站回50元，由台積電帶動的一波流，封測、設備及矽晶圓等皆雨露均霑。
力積電、世界先進股價相對持穩，營收表現也普普，力積電2月營收35.7億元，月增率0.03％，卻年減3.23％，世界先進2月營收則為30.84億元，月增5.31％，也年增24.14％。
知名分析師陸行之認為，台積電股價漲多拉回，屬於正常現象，反觀聯電股價還在50元，力積電股價更是不到30元，世界先進則在70元左右，3檔股價看不到台積電車尾燈。
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