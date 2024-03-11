配息霸主00919在疫情時出生，上市就破發，一路倒吃甘蔗，靠著連4季配息10%，上演大逆襲，股價連16紅，連13天創新高，規模衝到1655億元，擊敗當紅炸子雞00929，躍第4大台股ETF，價值投資達人股海老牛表示，00919寫5大紀錄，台股在3/8婦女節那天打卡2萬點時，00919盤中創新高至26.59元，成交創天量43.5萬張，網友更high，指股價有潛力上30元。

股海老牛在臉書表示，00919群益台灣精選高息寫5大紀錄：

1、規模來到1655億，晉升第4大台股ETF。

2、股價連漲16天，連13天創新高。

3、3/8號成交量達43.5萬張歷史天量。

4、第4次配息0.61元，來到新高。

5、連續第4次年化配息率超過10%。

截至3/11統計，目前台股5大ETF規模，冠軍是0050元大台灣50逾3178億元，亞軍是0056元大高股息逾2724億元，第3名是00878國泰永續高股息逾2681億元，第4名是00919群益台灣精選高逾1621億元，第5名是00929復華台灣科技優息逾1614億元。

為何網友說00919有潛力上30元？因為未上市先轟動的00939統一台灣高息動能、00940元大台灣價值高息，據悉將募集逾千億資金進場，這2檔月配息10大成分股，和00919重複性高，00939有7檔、00940有10檔，等於00919有千億資金抬轎，網友笑說，買00919是送分題，怎麼輸（how to lose）！

00939在3/8以規模531億成立，破史上紀錄，直接躍第6大高股息ETF，與第5大高股息00713元大台灣高息低波的571億元，相去不遠；00940今（11）日起開募，目標至少600億，上周預購似乎已達500億，2檔相加破千億不是問題。

※免責聲明：本文獲得《股海老牛》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。