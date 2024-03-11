【時報記者葉時安台北報導】由經濟部國際貿易署主辦、外貿協會及螺絲公會共同執行的「台灣國際扣件展」將在今年113年6月5日至7日在高雄展覽館盛大舉辦，該展為全球扣件產業中最具影響力的盛會之一，完整呈現扣件產業生態系。今年展覽正式回歸西元偶數年辦理，已有超過300家國內外指標廠商報名參與，使用逾1000個攤位，整體規模較去年成長近兩成。

該展因於扣件產業聚落高雄辦理，可方便買主於參觀後就近訪廠的特色，已成為全球買主必定造訪的採購平台。已報名之指標業者包括「扣件成品區」的台灣鋼鐵集團、至盈、世鎧(2063)、鉑川、路竹新益、宏穎、尚余、吉瞬等；「機械設備區」的天成、正曜、鍵財、友信、長薔、上冠、精湛、崇曜、嵿峰與義大利商薩克瑪林比亞特等；「原物料、模具及手工具區」則有強新、昇隆、順興達、三鎂鋼刷等。本屆亦有來自美國National Machinery LLC、德國Dorken Coatings GmbH & Co. KG、波蘭KLIMAS Sp. z o.o.、印度EFFCO Finishes & Technologies Pvt Ltd與阿拉伯HARIR GROUP FZE等國際外商參展，提升本展國際化程度。

本屆扣件展以Green Fastening永續扣件、Precision Attaining精準實踐為展覽主軸，除了呼應綠色永續與高值化產業趨勢，今年亦首度推出「高值化扣件主題館」與「綠色永續專區」，藉由展示我國扣件業者高值化扣件應用成品與生產材料回收與再利用等技術，勾勒出扣件產業的綠色製造與永續發展等未來願景。

隨著歐盟碳邊境調整機制(CBAM)將於2026年正式實施，為協助企業因應淨零轉型，展期間辦理的「全球扣件產業論壇」將深入討論碳權、碳交易等議題，主題並涵蓋至AI人工智慧、智慧製造等新科技的應用，協助我國業者產業升級優化。此外，展中亦將舉辦「歐盟CBAM填報實戰說明會」，協助業者因應市場變革提升國際競爭力。