【時報記者郭鴻慧台北報導】三能-KY(6671)2月合併營收新台幣2.62億元，年增26.65%，台灣、大陸市場都回溫，而亞洲區的日本、印尼也拿到主要客戶大訂單，業績也大幅成長，公司指出，大陸地區逐漸走出經濟停滯陰霾後，2024年集團營收希望能挑戰2021年的歷史高點。
2024年台北國際烘焙暨設備展將在3月14~17日於台北南港展覽館舉行，三能-KY在4天的展期當中安排驚彩的活動外，還與中部電機、極品莊園咖啡COFFEELAND、長楹食品等優質廠商共同合作、品牌相互加成效益，希望達到1+1大於2的目標。
延續歷來三能集團在台北烘焙展的亮點，4天烘培展期中安排「烘焙名店大賞」，包括「吳寶春麥方店」吳寶春師傅及謝忠祐師傅、「莎士比亞烘焙坊」創辦人王鵬傑師傅等9位世界級烘焙師傅進行專業展演、互動教學，讓對烘焙有興趣之民眾可當面與世界冠軍師傅交流互動，體驗各名店大師風采。另本次台北烘焙展三能集團也與中部電機、極品莊園咖啡COFFEELAND、長楹食品等優質廠商共同合作、品牌相互加成效益，希望達到1+1大於2的目標，能把烘焙產業的美好經驗帶給所有消費大眾。
除了台北烘焙展外，三能集團亦積極參加各式展會活動，戶外用品新品牌「SANNENG OUTDOOR」也於3月15日至3月17日首次參加於台北華中露營場舉辦之「2024 Viva La Campo 國際露營展」，三能集團藉由過去40幾年的金屬製造、表面處理經驗，切入到露營所需相關的炊具、杯具、桌椅、燈具等商品，並以「重心出發到哪裡都是家」的品牌理念開創新市場，希望能在烘焙市場外拓展更多商機。
另外，4月下旬於新加坡舉辦「2024 FHA FOOD & BEVERAGE新加坡國際食品展」，三能集團也會共襄盛舉，希望能在東南亞市場持續拓展，配合三能集團宗旨「提升亞洲烘焙技術，共同創建烘焙生態圈」，帶動亞洲市場的銷售成長動能！
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