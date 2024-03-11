電價即將要調整，商總理事長許舒博11日表示，電價調漲會帶動一波物價上漲，對民生會有影響，一定要顧及且要全面考量，「政府不能把台電虧損框架在電費調漲上，只用提高價格的方式來處理。」

商總11日與經濟部商業署共同舉行「iPAS品牌企劃師」發布活動，會前，許舒博接受媒體訪問時直言，台電很多的虧損是政府政策造成的問題，例如發電比例、能源政策、綠能契約條款等。

許舒博說，台灣訂定的契約造成綠能價格居高不下，大陸綠能價格是人民幣0.6元，台灣是人民幣1元，檢討契約內容是否有問題，應該要釜底抽薪的都要檢討，「不能這個也不動、那個也不動，然後用提高價格的方式來辦理。」

電價調漲對產業的影響上，許舒博認為，高科技產業面臨國際要求，都要採用綠能，提高的電價沒有超越綠能電價，但傳統產業的壓力則會較大，是否有配討措施如稅賦優惠等，減輕壓力。