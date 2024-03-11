TikTok母公司字節跳動否認動視暴雪（Activision Blizzard）前行政總裁Bobby Kotick考慮以千億美元收購TikTok的傳聞。字節跳動表示，張一鳴沒有與任何人溝通過相關事宜，強調相關報導不實。
綜合港媒報導，美國眾議院能源和商業委員會7日以50比0的投票結果通過法案，要求TikTok母公司「字節跳動」與TikTok分家，否則TikTok將被迫撤出美國市場，預計最快下周中法案會送交至全體眾議員表決。
外媒報導，司法部向眾議院能源及商業委員會成員展示文件顯示，TikTok收集大量敏感資料，帶來重大國安關注，又指其母公司字節跳動令TikTok用戶承受風險。司法部指出，由議員下令其母公司中國字節跳動剝離TikTok，會比純粹下令禁用TikTok，更能為美國政府提供較強的法理依據。
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