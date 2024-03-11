【時報記者任珮云台北報導】聚恆科技HENGS(4582)位於桃園全新辦事處大樓近日正式落成，包含舒適的辦公與住宿環境，屋頂建置容量18kwp光電系統，呼應企業永續低碳的概念，這一里程碑標誌著聚恆科技能更快速回應中北部客戶需求，且能提升同仁交通便利性。
作為一家致力於綠色能源開發與投資的企業，聚恆與大亞集團共同投資、興建已經於2022年底完成全台首件大型漁電共生案場掛錶及營運，案場面積達114公頃，預估每年發出1.2億度電力，且與既有養殖戶共同規劃的養殖區已經開始產出穩定漁獲；儲能事業中榮獲台電『儲能自動頻率控制(AFC)調頻服務資源採購案』五家得標廠商之一，於台南市永康區總部建置2MW/1.2MWh儲能系統。
對於未來的展望，聚恆科技董事長周恒豪表示，公司應正視能源轉型趨勢中所帶來的機遇與挑戰，憑藉著26年累積的工程經驗與研發能力，聚恆科技將不斷探索各項能源的可能性與解決方案，以拓展綠色能源藍圖。
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