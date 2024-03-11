日本官方11日公布上季經濟修正值，受到資本支出強勁所賜，去年最後一季（10到12月）經濟重現成長，扭轉原本陷入技術性衰退的困境。

日本去年第四季國內生產毛額（GDP）較一年同期擴張0.4％，增幅遜於分析師估的1.1％，但遠優於上個月公布的GDP萎縮0.4％。該國去年第三季經濟衰退3.3％。

日本上季GDP季增0.1％，也遜於市場估的0.3％，但優於上月公布的初值GDP季減0.1％。去年第三季GDP較前一季萎縮0.8％。

Capital Economics亞太部門主管Marcel Thieliant指出，今日公布的GDP修正值向上調整為成長，這主要歸功於資本支出上調。

近期市場預料，拜今年春鬥工會與企業之間的薪資可能大幅調漲，日銀有望在3月18～19日例會決議讓利率走向正常化。