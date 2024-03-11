對於國民黨立委提案修法推動「不在籍投票」，包含開放境外「通訊投票」，行政院長陳建仁11日指出，必須要再深入研議，確保公民的權益之外，在所有的機制上，能夠讓秘密投票，還有選務的安全性，以及選舉的公正性和正確性能夠得到確保。
陳揆11日視察台61乙線（美港公路）高架化工程，接受媒體聯訪時表示，投票是公民的法定權利，受到憲法跟法律的保障。我們在保障我們每一位選民的投票權益之外，也要透過選務，讓這個秘密投票得到確保，並且要確保整個的投票過程能夠得到社會的信任。在這樣的過程當中，才能夠使得選舉的正確性跟公平性受到大家的尊重。
關於不在籍投票這件事情，陳揆說，實際上我們確實需要來好好地研議，因為根據《公職人員選舉罷免法》，目前我們公民都是要在戶籍所在地的投票所投票。至於通訊投票的這個部分，必須要再深入地來研議，看看如何確保公民的權益之外，並且在所有的機制上，能夠讓秘密投票，還有選務的安全性，以及選舉的公正性和正確性能夠得到確保、得到社會的信任，這樣才是一個很好的選舉制度，所以希望再繼續加強研議更好的方法。
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