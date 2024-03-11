近日股價漲不停、並改寫史新高的半導體三雄-台積電（2330）、聯發科（2454）及日月光投控（3711），今（11）日股價同步拉回整理，盤面由鴻海（2317）、廣達（2382）及緯創（3231）等三大重量級電子集團股大漲，企圖穩盤。
美股四大指數上周五全線收黑，費城半導體大跌4.03％，輝達（NVIDIA）更重挫5.55％，台積電ADR也跌1.9％，日股今天也出現漲多拉回，重挫逾2.63％。
台股今天一開盤也難逃大跌命運，一早開低至19,659點，大跌126點，台積電股價也明顯盤弱，至10點過後，最低來到764元大跌20元，另聯發科及日月光投控都各跌1.6％及3.7％左右，合計三大半導體權值股拖累台股指數逾170點。
盤面則有鴻海、廣達及緯創三大集團股努力穩盤，這三檔個股是今天貢獻台股最多的前三檔，但合計也僅貢獻26點。
鴻海集團股今天包括訊芯-KY、建漢、AMAX-KY、瑞祺電通、廣宇、鴻海、鴻華先進-創等都大漲2％～6％以上。
廣達早盤衝上254.5元，隨後在248元附近約大漲近3％震盪，股價站上月線243.65元，集團的廣明一早勁揚2.44％，隨後約小漲近1％。
緯創今天股價一早也衝上126元，狂漲8.62％，隨後股價約在123元附近震盪，仍一舉收復5日、10日及20日等所有短期均線，集團股中的緯軟也大漲約2.5％。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：