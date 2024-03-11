近日股價漲不停、並改寫史新高的半導體三雄-台積電（2330）、聯發科（2454）及日月光投控（3711），今（11）日股價同步拉回整理，盤面由鴻海（2317）、廣達（2382）及緯創（3231）等三大重量級電子集團股大漲，企圖穩盤。

美股四大指數上周五全線收黑，費城半導體大跌4.03％，輝達（NVIDIA）更重挫5.55％，台積電ADR也跌1.9％，日股今天也出現漲多拉回，重挫逾2.63％。

台股今天一開盤也難逃大跌命運，一早開低至19,659點，大跌126點，台積電股價也明顯盤弱，至10點過後，最低來到764元大跌20元，另聯發科及日月光投控都各跌1.6％及3.7％左右，合計三大半導體權值股拖累台股指數逾170點。

盤面則有鴻海、廣達及緯創三大集團股努力穩盤，這三檔個股是今天貢獻台股最多的前三檔，但合計也僅貢獻26點。

鴻海集團股今天包括訊芯-KY、建漢、AMAX-KY、瑞祺電通、廣宇、鴻海、鴻華先進-創等都大漲2％～6％以上。

廣達早盤衝上254.5元，隨後在248元附近約大漲近3％震盪，股價站上月線243.65元，集團的廣明一早勁揚2.44％，隨後約小漲近1％。

緯創今天股價一早也衝上126元，狂漲8.62％，隨後股價約在123元附近震盪，仍一舉收復5日、10日及20日等所有短期均線，集團股中的緯軟也大漲約2.5％。