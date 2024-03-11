情報組織指出，恐怖組織阿拉伯半島基地組織（AQAP）的葉門分支頭目巴塔爾菲（Khalid Batarfi）已去世，該組織已委任新的繼任者。

阿拉伯半島基地組織在2020年2月宣布巴塔爾菲出任葉門分支首領，而巴塔爾菲的前任拉伊米（Qassim al-Raymi），在美前總統川普聲稱的葉門反恐行動中，已被美方狙擊去世。

巴塔爾菲是150名被監禁的阿拉伯半島基地組織成員之一，該組織被美國視為基地組織前領導人賓拉登所創建，最致命的分支之一。該分支於2015年占領葉門港口城市穆卡拉。

據路透和法新社引述長期密切追蹤極端組織活動的美國賽德情報集團（SITE Intelligence Group）的消息說，基地組織10日公布一段近15分鐘的錄影顯示，巴塔爾菲的遺體被包裹在一面印有組織名稱的旗幟中。

不過，組織並沒有公布巴塔爾菲的死因和死亡日期。 據了解，巴塔爾菲應該是40多歲。SITE說，巴塔爾菲死後，組織已任命薩阿德（Sa'd bin 'Atef al-Awlaki）為新領袖。薩阿德最近一次露面是在組織去年2月發布的一段影片。