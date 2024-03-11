受到2023年中國A股下跌9.14％，整體亞股指數2023年僅上漲6％多，法人表示，亞洲股市不乏表現優異的國家，如印度股及台股指數在去年分別上漲2成、3成， 這兩地依然是今年亞股焦點。

國泰投顧表示，雖然整體亞股指數2023年僅上漲6.3％，但亞股還是有許多潛在的投資機會，舉例而言，印度經濟成長快速、人口數多並具有結構性改革題材、企業信心強勁等因素都有助於印度股市行情；台灣則受惠半導體週期轉為復甦，台股約4成為半導體類股，產業去庫存、AI需求爆發等為台股創造豐富題材。

持續看好印度後市原因，國泰投顧表示，印度經濟快速發展，據IMF預估2024年GDP成長率將高達6.5％，為全球成長最快的國家。不論是莫迪提出的印度製造政策，還是國家進行基礎建設，資金的提供都是最重要的問題之一，而銀行則成為資金的主要來源，印度貸款呈現雙位數成長，顯示目前資金的需求仍相當強勁。此外，印度過去以公營銀行為主，近年逐漸被私營銀行追趕，私營銀行除了市佔率逐漸提高以外，核心業務的淨利息差也較公營銀行更高，更具發展潛力。

至於法人持續看好台股後市主要原因仍在於台灣半導體類股。國泰投顧說，隨著全球AI熱潮持續發酵，費城半導體指數2023年上漲67％，年初至今仍呈現雙位數漲幅，台灣半導體類股亦受惠AI旋風。據分析，半導體類股每3至4年為一次循環，每次上漲2至3年後則下跌1年。2024年為此次上漲循環第二年，預計也將有雙位數的報酬。