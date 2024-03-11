中澳緊張關係降溫，中國駐澳洲大使肖千在雪梨一場商業峰會上表示，中國對澳洲葡萄酒的關稅措施審議工作進展順利，正朝著正確的方向和軌道前進，但未確認是否在3月底取消懲罰性關稅。
澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）10日於天空新聞（Sky News）節目上表示，中國將在3月底前完成對澳洲葡萄酒關稅措施的複審，同時中國也在審查對龍蝦的進口限制。目前，澳洲葡萄酒進入中國仍被徵收高達218％的反傾銷稅。
澳方強調，如果中國在審查後仍不取消針對澳洲葡萄酒的反傾銷稅措施，澳洲將毫不猶豫地再次針對此一措施，向世界貿易組織申訴。
法瑞爾2月與中國商務部長王文濤會面後表示，雙方已接近達成協議，相信經過與中國商務部長王文濤的討論，中方將貫徹承諾，即加快審議關稅，並預期將在幾個星期內得到結果。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：