中澳緊張關係降溫，中國駐澳洲大使肖千在雪梨一場商業峰會上表示，中國對澳洲葡萄酒的關稅措施審議工作進展順利，正朝著正確的方向和軌道前進，但未確認是否在3月底取消懲罰性關稅。

澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）10日於天空新聞（Sky News）節目上表示，中國將在3月底前完成對澳洲葡萄酒關稅措施的複審，同時中國也在審查對龍蝦的進口限制。目前，澳洲葡萄酒進入中國仍被徵收高達218％的反傾銷稅。

澳方強調，如果中國在審查後仍不取消針對澳洲葡萄酒的反傾銷稅措施，澳洲將毫不猶豫地再次針對此一措施，向世界貿易組織申訴。

法瑞爾2月與中國商務部長王文濤會面後表示，雙方已接近達成協議，相信經過與中國商務部長王文濤的討論，中方將貫徹承諾，即加快審議關稅，並預期將在幾個星期內得到結果。