為協助臺灣產業強化衛星通訊領域競爭力與資安保護力,美國在台協會(American Institute in Taiwan;AIT)與工研院攜手舉辦「美台衛星資訊安全國際研討會」,現場不但由美國在台協會商務組組長謝貝晴(Betsy Shieh)、處長孫曉雅(Sandra Oudkirk)以及數位發展部政務次長闕河鳴開場致詞,更邀請到美國國家標準暨技術研究院(National Institute of Standards and Technology;NIST)、微軟、國家太空中心等國內外專家分享衛星通訊資安的最新發展趨勢。活動吸引近百位產官學研代表熱烈參與,期待能進一步提升臺灣產業衛星通訊安全能力,深化國際交流合作。

美國在台協會處長孫曉雅讚揚工研院和台灣低軌衛星產業聯誼會,推動臺灣衛星產業發展及國際合作。她強調,臺灣在全球半導體和資訊產業供應鏈中扮演關鍵角色,臺灣參與衛星產業對全球創新與安全技術發展至關重要。她期待未來在衛星技術和安全領域與臺灣進一步合作,共同促進全球衛星產業安全與繁榮發展。

工研院產服中心執行長暨台灣低軌衛星產業聯誼會理事長陳立偉表示,工研院與美國在台協會合作舉辦研討會,旨在幫助國內業者了解最新衛星通訊資安知識與需求,促進資訊安全系統整合,增加國際合作機會,有助於臺灣廠商加入國際乾淨供應鏈,提升我國對太空安全挑戰的應對能力。工研院自2020年成立台灣低軌衛星產業聯誼會以來,已吸引超過150家國內外企業加入,其中不僅協助企業申請政府激勵和補貼專案,更積極促成產業間戰略合作,建構跨域創新生態鏈,展現推動臺灣衛星通訊產業發展的決心和努力。

「美台衛星資訊安全國際研討會」聚焦國際衛星通訊供應鏈資安趨勢。美國國家標準暨技術研究院電腦安全部門主管Matthew Scholl解說目前美國政府和國際上使用的加密標準、網路安全研發方向,以及聯邦機構安全計劃之網路安全標準與指南;美國同步軌道衛星通訊商Astranis Space Technologies酬載通訊系統資深經理Jeffrey Chuang則分享資訊安全對於衛星通訊系統整合商的重要性。美國網路資訊安全公司Resecurity營運長Benedict Ouano詳細說明資訊安全對衛星通訊營運商之重要性,以及相關技術需求;國家太空中心B5G低軌通訊衛星計畫主持人蔡東宏則到場介紹該計畫的執行內容及相關範疇。