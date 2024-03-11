寧德時代11日早盤大漲超10％，成交額超人民幣（下同）70億元。此前，大摩於10日晚間上調寧德時代評級至超配，並選為行業首選，上調公司目標價14％至210元。

澎湃新聞引述摩根士丹利指出，隨著價格戰接近尾聲，寧德時代準備透過新一代大規模生產線提高成本效率，並擴大在淨資產收益率方面的優勢，看到寧德時代在基本面上的多個拐點，上調公司評級至超配，並選為業界首選。

分析師Jack Lu等在報告中指出，寧德時代的股價看起來反映「美國通膨削減法案」的逆風。預計在第一季放緩後，寧德時代息稅前利潤成長率將在接下來的幾季恢復年增。調高公司目標價14％至210元。

此外，從今年1月傳出的寧德時代要在北京投資興建動力電池工廠的消息，上週末也終於落地。但跟此前傳言不同的是，在投資方式上，寧德時代不是全資持有，而是選擇和車企合資，產品不是先前外界猜測的電池包，而是生產成本更高的電池電芯。