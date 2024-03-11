受到春節假期、工作天數減少；加上大陸市場仍處低迷，西進水泥廠2月合併營收衰退幅度擴大。台泥(1101)、亞泥(1102)及信大水泥(1109)年減幅度都在3成以上。

水泥業者認為，國內貨物稅可能恢復、碳費將開徵、電價可能調漲；大陸水泥市場景期仍在調整中，今年全年營運保守。

台、亞泥認為，今年國內水泥市場穩定；預拌混凝土部分應會有小幅成長；大陸市場則因當地房地產還在調整、經濟低迷，成長不易。

不過，台泥在土耳其、葡萄牙投資的海外水泥廠，預期可在今年3月起正式併入台泥合併財報中，預期對台泥的營收將有大大的貢獻。

亞泥表示，今年大陸市場的營運在當地供給仍大於需求下，水泥價量預期都呈下滑趨勢。國內則在電價、碳費、貨物稅等變數干擾下，也是保守。