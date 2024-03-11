受到春節假期、工作天數減少；加上大陸市場仍處低迷，西進水泥廠2月合併營收衰退幅度擴大。台泥(1101)、亞泥(1102)及信大水泥(1109)年減幅度都在3成以上。
水泥業者認為，國內貨物稅可能恢復、碳費將開徵、電價可能調漲；大陸水泥市場景期仍在調整中，今年全年營運保守。
台、亞泥認為，今年國內水泥市場穩定；預拌混凝土部分應會有小幅成長；大陸市場則因當地房地產還在調整、經濟低迷，成長不易。
不過，台泥在土耳其、葡萄牙投資的海外水泥廠，預期可在今年3月起正式併入台泥合併財報中，預期對台泥的營收將有大大的貢獻。
亞泥表示，今年大陸市場的營運在當地供給仍大於需求下，水泥價量預期都呈下滑趨勢。國內則在電價、碳費、貨物稅等變數干擾下，也是保守。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：