港股上市的手機設備供應商舜宇光學公布2月出貨量及銷售數據，該公司 2月手機鏡頭出貨量1億件，年增29.4％，月增1.1％，手機鏡頭模組出貨量為5,206.7萬件，大增72.1％，但受到春節假期影響，月減16.4％。舜宇股價11日開盤漲1％，開報50.35港幣。

香港經濟日報引述舜宇光學表示，去年同期因整體智慧型手機市場需求疲弱而使得基數處於低位，使手機鏡頭及手機鏡頭模組的出貨量增加。

另一方面，丘鈦科技2月手機鏡頭頭模組銷量為2,795.6萬件，年增6.1％，主因受惠3,200萬像素及以上鏡頭頭模組上升64.2％，抵銷3,200萬像素以下鏡頭頭模組20.8％的跌幅。不過，受累春節假期因素，月減28.2％。

國產：廠辦、科技園區、都更危老帶動營運成長
數字看中國｜大陸折疊手機市場 華為霸占4成江山
《科技》不只智慧機大反攻 華為平板連3季稱霸中國
AI熱潮持續 歌爾股份擬分拆歌爾微港股上市
#手機鏡頭 #出貨量 #舜宇光學 #港股上市
透過Google新聞追蹤旺得富