港股上市的手機設備供應商舜宇光學公布2月出貨量及銷售數據，該公司 2月手機鏡頭出貨量1億件，年增29.4％，月增1.1％，手機鏡頭模組出貨量為5,206.7萬件，大增72.1％，但受到春節假期影響，月減16.4％。舜宇股價11日開盤漲1％，開報50.35港幣。
香港經濟日報引述舜宇光學表示，去年同期因整體智慧型手機市場需求疲弱而使得基數處於低位，使手機鏡頭及手機鏡頭模組的出貨量增加。
另一方面，丘鈦科技2月手機鏡頭頭模組銷量為2,795.6萬件，年增6.1％，主因受惠3,200萬像素及以上鏡頭頭模組上升64.2％，抵銷3,200萬像素以下鏡頭頭模組20.8％的跌幅。不過，受累春節假期因素，月減28.2％。
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