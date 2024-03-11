港股11日早段上漲超過20天線（現處16,377）。恒指開盤漲62點或0.4％，報16,416。

香港信報報導，國指開盤漲22點或0.4％，報5,679。科指開盤漲21點或0.6％，報3,407。

個股方面，京東集團開盤漲3.7％，是開盤表現最好藍籌。紐約現貨金連續4天破頂，金礦股續有追捧，紫金礦業開盤漲1.8％。

藥明康德擬10億人民幣回購A股，該股開盤漲1.5％；同系藥明生物開盤漲0.9％。此外，美團開盤漲1.6％。阿里巴巴開盤漲1.3％。騰訊開盤漲1％。

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