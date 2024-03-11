【時報記者王逸芯台北報導】M31(6643)日前法說會中並未明確對2024年釋出明確量化展望，但仍看好美國會是M31重要市場，3月初已看到部分美國客戶討論開案的可能性，另外，在大半導體自製化發展下，大陸IC設計公司也有開案需求，有機會帶動M31在當地的業績回升。M31今(11)日終於見到止跌，早盤後拉高震盪，午盤過後仍站穩逾2.5%的漲幅表現，相對大盤抗跌。
M31去年營收16.12億元、年增加18.5%，創下歷史新高，惟公司年度營業費用11.65億元，年增17.5%，主因設立印度研發中心與留才獎金導致營業費用拉高，而2023年全年稅後淨利4.35億元，年增加14.7%，每股淨利12.6元。M31因專案時程不可預測性及先進製程設計複雜性，加上M31因今年營業費用仍會大幅增長，故對今年業績展望持謹慎態度。
M31先前和客戶討論的案子在第一季都有一些進展，市場對於高速傳輸IP需求非常大，M31在CSP的高速傳輸介面，算是已經切入，未來將會陸續發酵，看好不是以IC起家的廠商，多半會採用第三方的IP，這將會是M31的機會。
整體來看，美國會是M31重要市場，也有機會跟美國CSP公司合作，3月初已看到部分美國客戶討論開案的可能性。大陸部分，市場景氣疲弱，會有與大陸大型晶圓廠合作的機會，此外，大陸IC設計公司也有開案需求，當地營運有機會藉此回升。
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