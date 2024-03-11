受地緣政治影響，太平洋島國資助計畫美國卡關，加上美國今年迎來總統大選，牽一髮動全身，即將影響全球局勢，牽動高資產族群敏銳神經！海外房產開發商觀察，近來諮詢海外置產人數大增，除資產配置、為下一代找房外，更有準備舉家移居海外者；其中，溫哥華已成為高資產族群的首選。

來自中台灣、深耕加拿大溫哥華的地產開發商-加拿大閣睿，自去年8月開始，在台舉辦超過20場溫哥華置產分享會，吸引超過500組來客，長期與高資產族群對話，深刻感受高資產族群的需求。

加拿大閣睿執行長徐睿隆提到，高資產族群對於資產配置有獨到心法，而遠離風險就是最高指導原則，海外置產好處在於先將資金挪往安全處，只要選擇好標的，長期持有可出租，一方面供給孩子在當地留學的資金活水，之後可選擇出售獲利，再轉換至其他標的；也可傳承子女，「置產、收租、傳承」，成為近來高資產族群盛行的守護資產三部曲。

他也觀察到，閣睿建案的已購客戶8成以上都是為下一代布局，受惠治安好、學風優良、留學費用較美國低廉的加拿大，近來躍升為學生海外留學的首選之地，進而吸引家長們先赴加拿大置產「以房養學」，「先置產、再送子女出國留學，進一步再安排全家移居計畫。」

加拿大閣睿目前在溫哥華已有4個建案，多年來累積不少來自台灣、越南、香港、大陸等地的亞洲客戶，已購客最推薦的，還有閣睿的客服團隊，貼心提供各項尊榮禮遇，例如陪伴屋主從接送機、旅遊規劃、帶看學區等，規劃私人的定制行程，不少客戶已在Gryphon VIP閣睿客服團隊協助下，成功「移居」最宜居的溫哥華，子女也順利在溫哥華開啟求學生活。

根據加拿大統計局最新統計數據，今年1月份非住宅建築許可證增長了14.8％、達到42.4億美元；其中商業項目領先，增長34.5％至23億美元，為2023年4月以來的最高月度水平。顯示加國政府核發許可證的數量激增，意味著整體房市需求越發強勁，越多商業建設聚集發展便是形成新興商圈最佳指標，由此可見，商業型建案產品深具發展榮景。

近期，加拿大閣睿最新推案為溫哥華首座醫療‧教育廣場「閣睿Marco Polo」，已率先吸引加拿大第一大醫療集團R-MEDY進駐國際醫療樓層外，指標企業率先卡位的關鍵在於，「閣睿Marco Polo」位居溫哥華頂級地段Cambie林蔭大道，基地正對面就是捷運站，擁三條軌道路網交會，過個馬路到高球場，附近還有5所名校林立。

值得注意的是，該案坐落於溫哥華橡樹嶺重劃區「Oakridge District」的核心，對位台北信義重劃區、上海浦東的發展模式，「Oakridge District」就是溫哥華未來的市中心，2025年將有全新的「Oakridge Mall購物中心」開幕，Louis Vuitton、Prada領軍上百間高奢品牌早已卡位，更形塑區域的價值。

已有眼光精準的置產族搶先卡位，「閣睿Marco Polo」一樓店面已經開賣，坐擁絕佳地理位置、區域增值潛力可期，又可與緊鄰的Oakridge Mall300家精品名店相輔相成。據悉，目前已有精品業、餐飲集團熱烈洽詢中，率先卡位區域起漲點。

加拿大閣睿今年將持續在台北、台中、台南等地舉辦VIP分享會，提供對加拿大留學、置產、移居有興趣的民眾最新趨勢與客製化分析，活動採限量預約制，可洽詢官方LINE：https：／／lin.ee／S8uANs0。