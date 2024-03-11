台塑企業攜手桃園市政府種植綠意 ！10日在大溪中庄調整池（七張福德宮旁）舉辦2024年桃園市植樹節年度盛會，提倡綠色環保、促進生態保護。
此次桃園市政府以「種植綠意，一起森呼吸」為植樹活動主題，現場吸引近千人與會，活動倡導環境保護、綠色生活及整合在地等精神指標，活動規劃有植樹活動及多元農事體驗，其中包含食農教育DIY、道地農村市集、智慧農業展示及在地團體表演，達到凝聚在地社區，提升市民植樹綠化等相關意識。
活動現場另發放千株樹苗供民眾領取，鼓勵一同體驗植樹過程，傳承下一代珍惜自然資源及愛護環境生態正確價值觀，喚起每個人為保護地球的使命感，活動另有創意環保紀念品供民眾帶回，持續推廣綠色教育，落實十年樹木、百年樹人的環保願景。
台塑企業表示，南亞、南電及南亞科提供桃園市民工作機會也倡導綠色發展，積極投入環境保護及在地參與，共同響應植樹活動，召集廠區員工一起貢獻一己之「綠」充分體現企業社會責任，與在地共好共榮。
桃園市長張善政於現場準備企業感謝狀，頒發授予台塑企業、南亞公司、南電公司及南亞科公司，感謝台塑企業對桃園地區的貢獻，也肯定企業推行綠色環保之相關作為，企業員工也領取原生種樹苗，親手種下屬於自己的綠色儲蓄，也期盼倚靠眾人之力，讓鬱鬱小苗茁壯成繁茂大樹，做為桃園地區重要的共同資產。
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