蘇丹紅連環爆，又有近9千公斤已製成沙茶醬銷售各大餐廳流竄全台。對於何時才能清查完畢全面下架？行政院長陳建仁11日表示，已要求各部會務必要在1個月內完成清查；另會馬上執行，不讓不法的廠商對於這一些違規的商品，透過以不同廠商的公司名稱來進口。

陳揆11日視察台61乙線（美港公路）高架化工程，接受媒體聯訪時表示，關於這一次蘇丹紅的事件，在行政院要求各部會，包括法務部、衛福部等相關部會，一定要來加強稽查。在稽查的過程當中，在邊境的部分，是逐批百分之百的檢驗；在商品銷售端的部分，要求各部會務必要在1個月內完成清查，要嚴查、嚴辦，該下架的就立即下架，該開罰的就要立即開罰。

陳揆說，他也要求各部會務必要很清楚地跟民眾說明，來化解民眾的這些疑慮。更重要的，也會在未來就馬上要（執行），不讓不法的廠商對於這一些違規的商品，透過以不同廠商的公司名稱來進口，會遏止這樣一個現象的發生。當然我們也會請法務部務必對這家公司做最好的偵查，讓真相能夠大白，來確保我們國人的食品安全。