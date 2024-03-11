台股加權指數上周指數彈升849.39點，周線漲幅高達4.49％，台股ETF受益人近周增加66,545人，總受益人從去年底的6,070,628人，來到6,525,864人，持續改寫新高紀錄，其中群益台灣精選高息（00919）一周增加5.3萬人人氣最旺，甚至出現股價連續16天上漲態勢，短線漲幅達16.84％。
不過，00919也是外資賣超張數最多，單周減碼79,503張；外資從2月23日就開始連賣6個交易日，賣超張數達9萬4407張，高檔獲利了結動作明顯，改買復華台灣科技優息（00929）、國泰永續高股息（00878），也掃貨多檔美債ETF。
00919預估每股將配發0.61元、較前一次0.55元再往上拉高18％，年化配息率連續四季衝破10％，再度刷新台股ETF配息紀錄，加上00919又是填息常勝軍，搶息買盤趕在最後買進日為3月15日前上車，預計配息發放日為4月15日。
存股達人建議，00919可逢高獲利了結，此次股息的收益平準金占比還是有78％，未來股息能配發多少，要看新年度成分股的配息貢獻，以後無法繼續維持。
免責聲明：文中所提之ETF內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：