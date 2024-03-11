台股加權指數上周指數彈升849.39點，周線漲幅高達4.49％，台股ETF受益人近周增加66,545人，總受益人從去年底的6,070,628人，來到6,525,864人，持續改寫新高紀錄，其中群益台灣精選高息（00919）一周增加5.3萬人人氣最旺，甚至出現股價連續16天上漲態勢，短線漲幅達16.84％。

不過，00919也是外資賣超張數最多，單周減碼79,503張；外資從2月23日就開始連賣6個交易日，賣超張數達9萬4407張，高檔獲利了結動作明顯，改買復華台灣科技優息（00929）、國泰永續高股息（00878），也掃貨多檔美債ETF。

00919預估每股將配發0.61元、較前一次0.55元再往上拉高18％，年化配息率連續四季衝破10％，再度刷新台股ETF配息紀錄，加上00919又是填息常勝軍，搶息買盤趕在最後買進日為3月15日前上車，預計配息發放日為4月15日。

存股達人建議，00919可逢高獲利了結，此次股息的收益平準金占比還是有78％，未來股息能配發多少，要看新年度成分股的配息貢獻，以後無法繼續維持。

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