【時報記者郭鴻慧台北報導】長興(1717)2023年EPS1.28元，配息0.8元。展望2024年，由於出貨狀況回穩，長興對今年的營運保守中仍偏樂觀，合成樹脂與特用材料將提高產品附加價值，優化產品組合，並且積極開發東南亞、北美、印度等市場；電子材料則預期隨著PCB產業恢復成長，乾膜光阻出貨量可望回升，精密機械部門亦將拓展應用領域如半導體封裝等，在ABF載板設備外，創造精密機械部門更大的成長空間。
全球產業去化庫存、大陸總體經濟不振等因素影響，長興2023年營收424.52億元，年減13.39％，營收規模衰退與產品組合的影響，歸屬母公司稅後淨利15.04億元，年減42.55％，每股稅後盈餘(EPS)1.28元。董事會同時通過2023年度盈餘分配案，將配發現金股利0.8元。
2023年長興三大事業部門營收佔比分別為合成樹脂52.1％、電子材料26.4％、特用材料20.9％。其中合成樹脂出貨領先回穩，部門營收僅較上一年微幅減少，電子材料與特用材料則受電子產業復甦落後影響，部門營收與上一年的落差較為顯著。在電子產業庫存陸續回到健康水準之後，長興三大事業部門去年第四季起均已逐漸脫離底部，出貨步入穩定成長。
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