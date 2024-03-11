印度經濟持續崛起並積極吸引外國前來投資，歐洲四國砸千億美元帶來巨大的貿易與投資機會。財信傳媒董事長謝金河近日受邀參訪在印度的台廠，他驚奇發現，印度三處機場的商店收銀機，有高達九成都是台灣品牌Posiflex（工業電腦振樺電），台廠以代工為主，Posiflex能以自有品牌攻陷印度機場，他為振樺電喝彩。

謝金河在臉書發文表示，這次他到印度，從國際線換到國內線，從桃園機場到曼谷機場，然後到班加羅爾機場，再坐國內航線到孟買，然後是Vadodara，到古吉拉突邦，參訪南六後，他們又從Ahmedabad機場飛往Agra，坐了三次國內航線班機。在這個頻繁飛行中，也累積了一些心得。

首先是印度的公共建設仍然落後，但機場建設得不錯，班加羅爾美侖美奐，已得到國際很高的評價。到了孟買機場也很可觀，即便是地方的Vadodara、Ahmedabad也不差。

其次是印度機場安檢非常嚴格，海關行李檢查很仔細，個人安檢也幾乎到滴水不漏的地步。皮袋，口袋裏的東西都要掏出，安全人員接近全身搜身的地步。他們住過的飯店，行李及個人也都必須安檢，這可能與泰姬馬哈酒店受到恐怖攻擊有關。

謝金河提到，安檢嚴格到必須提前到機場，但他發現印度人還沒有養成排隊的習慣。在行李轉盤受檢時，經常有人插隊。不過早一點進入候機室，也有更多時間逛逛機場的商店。

謝金河指出，他在孟買機場與Vadodara、Ahmedabad機場走走逛逛，不經意發現機場內商店的收銀機Pos，可能有九成都是Posiflex（工業電腦廠振樺電）。這次參訪首日第一站到振樺電，在簡報中，他們透露振樺電的Pos機在印度有相當高的市占率。

他說，「在Ahmedabad機場仔細看每一家商店，店家的Pos機全是Posiflex。」謝金河說，台灣廠商以代工為主，Posiflex能以自有品牌攻陷印度機場賣場，讓他為振樺電喝彩，逛街逛到這樣專找Pos機的人恐怕也不多。