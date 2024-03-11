【時報-台北電】11日陸股震盪分化，滬指維持窄幅盤整，創業板指開高走高漲逾3%。摩根士丹利最新報告，將中國電池巨頭寧德時代目標價設定為210元人民幣，寧德時代大漲13%以上，鋰電、儲能等新能源賽道股全線反彈，海科新源、天際股份、天賜材料等近二十股漲停。
小鵬匯天宣佈，飛行汽車「旅航者 X2」順利完成城市CBD區域的低空飛行。飛行汽車概念股繼續走強，萬豐奧威、長源東穀漲停。汽車整車板塊集體拉升，賽力斯盤中漲超9%，股價創歷史新高，比亞迪漲超5%。
弱勢股方面，煤炭、石油等高股息板塊走弱，中國海油跌超5%。
上午兩市上漲個股超3600檔，上午半天成交6050億元。午間收盤滬指漲0.21%，報3052.28點；深成指漲1.32%，報9492.44點；創業板漲3.28%，報1866.52點。（編輯：張嘉倚）
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