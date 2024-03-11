【時報記者王逸芯台北報導】天鈺(4961)儘管受到工作天數減少，導致2月營收雙衰退，但3月恢復正常後，單月營收有機會優於1月，後續第二季看起來狀況也都還可以。另外，天鈺積極發展四色ESL，目前在市場具有領先優勢，今年四色ESL的占比會快速提升，對營運也將帶來正面貢獻。天鈺今日股價開高走高，大漲逾7.5%，帶量站上5日、月以及季線位置。
受到工作天數減少影響，天鈺2月營收9.44億元、月減少23%、年減少27.9%；累計前2月營收為21.7億元、年減少11.6%。
隨著工作天數恢復，天鈺3月營收有機會比1月好，第一季力拼與去年第四季持平，但主要還是要觀察晶圓廠產能可不可趕上。目前看來，4、5、6月的狀況也都還可以，可望維持3月水準、甚至進一步提升。
售價部分，為刺激市場需求，天鈺推估價格還是會微幅下滑，但小尺寸應該會撐住，且在OLED會加入後，可以拉抬TDDI毛利率偏低的問題，且後段製造成本有機會再下降，目前天鈺毛利率看起來尚可。天鈺會藉由產品組合優化，包括推出新的產品，或降低成本的產品，以穩定毛利率。
另外，天鈺持續布局彩色電子書，是四色ESL目前是唯一的供應者，後面一段時間其他家應該還是做不出來，現階段各種大小都已經量產。目前有80%都是四色。今年三色和四色會占比約會來到2:8，天鈺在這鈺領發展得比較快，今年市占率會比去年更高。
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