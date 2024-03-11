【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】韓股11日疲弱，指數開低後一直沒翻紅過，最低一度還跌到2,660.51點，目前在2,672.36點，跌7.99點或0.3%。另外，韓元則走升。
因工作天數減少加上汽車需求不佳，韓國3月前10天出口年減超過13%，不過，半導體銷售金額卻大幅成長超過20%，達27.5億美元。對第一大貿易夥伴中國大陸出口金額減8.9%，為28.9億美元，對美國更是大減16.3%，為23.5億美元。
三星電子宣布，預定今年第2季在全球市場推出最新的Bespoke AI Combo洗衣乾衣機。Bespoke AI Combo可洗衣25公斤以及烘衣15公斤，在韓國才推出短短兩周內，就賣掉3,000多台。
三星電子沒受到新產品激勵，下跌0.68%，SK海力士更是重挫3%。不過，電池業者LG Energy Solution卻逆勢走高，上漲約1%，三星SDI卻跌0.47%。韓元兌換一美元在1316.4價位附近，韓元升值3.4元。
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