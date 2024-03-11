AI股王輝達周五（8日）股價一度大漲逾5%飆破900美元天價，終場逆勢重挫逾5%，收在875美元。有「女股神」之稱的方舟投資（ARK Invest）創辦人伍德（Cathie Wood）日前拋售輝達股票後，再度警告輝達可能成為下一檔思科，2000年網路泡沫後，思科股價在幾年內暴跌約90%。但她的看法被摩根士丹利打臉，直指「輝達不是當年的思科」，目前AI投資熱潮僅處於初期階段，並未過熱。

在輝達亮眼財報推動全球股市續創新高之際，伍德近期持續出脫輝達股票，引發外界不少質疑與批評，但她不以為意，再度對輝達發出嚴厲警訊。

據BusinessInsider報導，伍德上周四（7日）在致股東的信中發表令人震驚的評論。她說，今日輝達股價隨著人工智慧晶片需求激增而瘋漲，與1990年代初思科股價伴隨網路硬體需求飆升而暴漲如出一轍。

伍德提到，在2000年3月網路泡沫達到高峰時，思科股價暴漲71倍，但隨後幾年狂瀉了約90%，此後也一直未能回到當時的顛峰期。

她認為，從長遠來看，輝達與思科不同，競爭可能會加劇，不只勁敵超微（AMD）正逐步取得成功，輝達主要客戶如雲端服務供應商和特斯拉等公司也正積極設計自主的AI晶片。

伍德指出，輝達本季成長將會放緩，其中晶片交貨時間已從長達11個月縮短至3個月，反映出供應正在趕上需求。隨著輝達客戶開始減少庫存，其在晶片上支出也將減少。

伍德強調，在成長放緩、支出減少和競爭加劇的情況下，輝達的光芒正在消退。但她也埋下伏筆，近年來人工智慧的重大進展，代表「一切皆有可能」。

不過，投行摩根士丹利發表最新報告打臉伍德，直指無論從科技環境、自身實力和估值來看，輝達都不是當年的思科，強調目前AI基礎設施投資熱潮僅處於初期階段，尚未達到網際網路1999年的泡沫水平。