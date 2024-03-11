【時報-台北電】服飾品牌廠米斯特(2941)、專攻高速傳輸產品的嘉基(6715)本輪新股抽籤，公開申購只到明天，幸運抽籤者有機會現賺3到6萬不等。此外，佑全(6929)、愛爾達(8487)分別於明後天截止競拍，競拍底價每股為55.09元、45.45元。
興櫃股米斯特配合上櫃前承銷，每股定價78元，3月14日進行抽籤，暫定3月20日掛牌。其早盤股價小幅彈升，盤中最高暫時來到108元，以此計算，一張潛在獲利空間達3萬元，投資報酬率約37%。嘉基擬辦理上市增資，每股承銷價130元，同樣在3月14日抽籤。儘管嘉基今走弱，股價摔下200元，新股抽籤單張價差仍有6萬以上，投資報酬率近5成。
嘉基主要業務為高速電/光傳輸線及連接器相關產品研發、生產及銷售。米斯特採取多品牌、全通路策略拚業績，今年展店大方向朝朝同時陳列旗下五大品牌產品Life8 SELECT新店型坪數進行，助攻營收獲利再創高。(編輯：廖小蕎)
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