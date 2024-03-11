【時報-台北電】高股息ETF近期人氣爆發，連法人也頻頻加碼，同屬高股息題材的金融股近期亦成市場熱點，今日在台積電(2330)熄火拖累台股漲多修正下，多數個股維持紅盤榮景。盤初由2月金控獲利王國泰金(2882)強彈2%點火，前2月獲利年增261％的開發金(2883)更是帶量大漲4%，僅次緯創(3231)居人氣亞軍，保險股漲勢更猛，中再保(2851)挾殖利率逾6%之姿跳空大漲5%，新產(2832)、旺旺保(2816)、第一保(2852)、新產(2850)同步走高，證券股由統一證(2855)強彈3%帶隊，康和證(6016)、宏遠證(6015)等跟進強勢表態。
14家金控股獲利出爐，2月稅後獲利合計達442.97億元，前二月合計稅後賺982.01億元，較去年同期成長105.03％。金控雙雄互有領先，拿下2月獲利王的國泰金(2882)稅後獲利109.9億元，前二月稅後淨利達203.9億元，僅次富邦金居亞軍，年成長近379％，每股盈餘（EPS）1.41元，日前公布112年獲利509.29億元，每股稅後3.24元，獲外資連2買點火，今日跳空大漲逾2%，站上今年高。
富邦金(2881)2月稅後賺83.1億元，排名金控第二，累計前二月稅後淨利223.8億元居首，年成長近203％，EPS為1.72元，維持每股獲利王，在外資連4買加持下，盤初一度觸及70大關。
開發金(2883)前二月獲利年增逾261％居次，每股淨利達0.34元，點火股價放量大漲4%，成交量破10萬張，居台股第二大。
今日扮演保險股領頭羊的中再保(2851)去年未發股息，甫公布112年每股盈餘2.61元，擬配息1.4元，以上周五收盤價估算殖利率逾6%，今日吸引買盤搶進放量大漲半根停板，衝金融股漲幅之冠。
分析師表示，台股連漲後出現過熱訊號，短線或將進入震盪，5、10日均線可做為短多延續關鍵，漲多或量能放大過速者皆有震盪疑慮，操作上宜謹慎；金融股具低股價淨值比，亦有不少個股具備高股息殖利率短線吸引買盤，時序即將進入除權息旺季，或可留意高股息殖利率個股。(編輯：龍彩霖)
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