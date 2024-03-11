日本北海道羊蹄山今（11）日上午發生雪崩，在偏遠山區滑雪的一行6人中有3人受困，目前救難人員已救出受困3人，不過當中2名外國滑雪客心臟驟停，另一人意識清醒，救難人員正用直升機將2名昏迷滑雪客吊掛下山。

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