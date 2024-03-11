【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】日圓匯價走強，外加半導體族群下跌，賣壓大舉壓境下，日經11日午盤目前已經暴跌超過1000點。早盤結束時，日經指數收在38,704.1點，重挫984.84點或2.48%。同時，東證收2,665.37點，也大跌61.43點或2.25%。

分析師指出，若午盤沒有止跌反彈的話，有機會創下2022年12月以來最大單日跌幅。前個交易日費城半導體指數狂殺4%，讓日本晶片類股一片慘綠。另外，日本可能要升息，日圓也率先反映升值。

受到大盤整體表現不佳影響，三菱日聯金融以及三井住友金融分別一度大跌3.71%和3.87%。半導體類股的東京威力科創狂跌4.61%，愛德萬測試更是重挫6.62%。

根據日本官方計算，去年10到12月GDP季增年率的初值，原本是負0.4%，不過，現在卻修正為正0.4%，但較預估值1.1%要差。上季經濟成長由負轉正，主要是民間企業投資大增2%所致。