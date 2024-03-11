【時報記者張漢綺台北報導】美股漲多拉回，台股指數上沖下洗！上周五台股與美股一起上演豬羊變色，原本大漲衝高的Nvidia及台積電(2330)ADR股價在尾盤急殺收低，費城半導體指數及Nasdaq指數同步重挫，上周一度登上2萬點，創下歷史新高的台股今天早盤也以低盤開出，在台積電走弱下，台股指數一度下跌逾100點。不過，上周五台股衝高後指數急轉直下，不少熱門個股股價重挫，今天吸引搶反彈的買盤進場，中小型股依舊活蹦亂跳。

凌網(5212)、達運(6120)、高僑(6234)、數泓科(6855)、信錦(1582)、台聯電(4905)、鉅陞(5529)、嘉晶(3016)、IET-KY(4971)、凱碩(8059)、美達科技(6735)、台通(8011)、天品(6199)、尼得科超眾(6230)、永彰(4523)、傳奇(4994)、光明(4420)、特昇-KY(6166)、卓越(2496)、九暘(8040)及新復興(4909)盤中股價連袂漲停，在多空對決下，台股指數上沖下洗，盤中一度由黑翻紅，截至11點45分為止，加權股價指數約19737.44點，下跌47.88點，成交量為2735.37億元；OTC指數為248.71點，上漲1.28點，成交量為847.98億元。

今天盤中上市各類股以其他電子類股表現最佳，上漲2.92%，其次是光電類股及資訊服務類股，分別上漲1.7%及1.44%；表現較差者為半導體類股、電腦通路類股及水泥類股，其中半導體類股下跌1.74%，電腦通路類股下跌0.79%，水泥類股下跌0.29%；上櫃部分，表現最佳為網通類股、上漲2.19%，表現最差為文創類股、下跌2.63%。

就技術面來看，上周台股在美股費城半導體飆漲、台積電跟著台積電ADR狂飆腳步下，上周五盤中指數一度衝至20065.5點，再創台股指數新高，但隨後引爆獲利了結賣壓，指數快速拉回，上周五加權指數以19785.32點作收，閃見2萬點未能守住，累計一周上漲849.39點，漲幅約4.49%，周K收帶上影線長紅棒，多空激戰也讓日均量爆出4801.4億元大量，以中小型股為主的櫃買市場則遭逢龐大獲利了結賣壓，上周五OTC收盤指數為247.43點，累計一周下跌3.94點，跌幅為1.57%，周K收黑，終止連3紅，日均量約1519.8億元；今天台股在上周五美股殺尾盤影響，盤中指數一度大跌百點，不過逢低買盤不弱，指數在19700點震盪；上周加權指數大漲849.39點，周漲4.49%，但以3月8日單日指數表現來看，雖攻上2萬點，但是指數開高走低，盤中最高來到20065.5點，收盤指數19785.32點，成交量部分更是創下5713.56億元大量，配合黑K棒以及上市1030檔個股中，下跌家數竟高達802檔個股，看起來，大盤頗有居高思危的味道，預估本周指數空間19500點～20200點。

分析師表示，Nvidia股價上周五創高後大幅回檔，台股本周預期震盪，但台股3月多檔ETF上市，有利內資資金量能，且Nvidia 3月18日將召開GTC大會，慎防AI股相關股趁機獲利了結。

雖然台股已創新高，但是結構並不健康，台股技術面恐修正均線正乖離過大，然基本面良好且資金動能強勁下，建議先保守觀望，逢回再擇優操作，布局族群仍以高股息成份股、半導體先進製程、AI相關供應鏈、矽智財晶片、摺疊機、低軌道衛星、光通訊、重電節能相關等族群為主。