開發金回來了！不畏大盤震盪，受2月業績飆升、今年即將恢復發放股利，今（3/11）領軍金融股指數走高，開發金漲幅一度高過4%，國泰金也有2%漲幅；而保險類股漲幅更大，中再保上周董事會決議每股配發1.4元現金股息，殖利率衝高逾6%，漲幅衝破5%。

開發金上周五公布自結獲利，2月單月稅後純益28.05億元，累計前2月稅後純益56.14億元，較去年同期成長261%，EPS為0.34元。

法人指出，開發金去年稅後純益189.6億元，EPS為1.13元，由於主管機關已表示，「當年度獲利可不受上年度未實現評價損失餘額影響，可做盈餘分配」，因此開發金確定可以發放股利，一掃去年股利掛蛋的陰霾，以開發金過去股息發放率6成計算，今年有機會發放0.7元以上現金股息。

開發金今股價大漲一舉站上13元關卡，最高來到13.5元，成交量到中午12點前也爆增至10.7萬張。法人點名，14檔金控中，除開發金殖利率有機會衝上5%外，華南金、兆豐金、永豐金、台新金現金殖利率都有機會站上5%。

除開發金領軍金控股走升，保險類股當中以中再保走勢最為強勁，中再保去年營運從疫情中恢復，稅後純益20.89億元，EPS為2.61元，同時宣布恢復股息發放，今年將配發1.4元現金股息，成為首家宣布發放現金股息的上市產險業者。

中再保今以23.55元開出，盤中股價最高來到24元，到中午12點前為止，股價暫報23.9元、漲幅超過5%，成交量放大至7400張。

金融保險當中漲幅第3的為日前公布2023年業績亮眼的統一證，統一證去年稅後純益跳增2.95倍至28.78億元，創始上第3高，EPS達1.98元，董事會同時決議每股配發現金股息1.32元，以上周五收盤價23.05元計算現金殖利率5.7%。

統一證開盤以23.1元開出，盤中最高漲至24.65元，截至12點漲幅略微收斂至3%，股價暫報23.75元，漲幅超過3%。

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